L'ex-playmate belge et son ami Frederic Vanderwilt sont blanchis après des années de bataille juridique.

Après près de dix ans d'épisodes judiciaires plus polémiques les uns que les autres, la cour d'appel de Gand vient enfin de trancher : Barbara Gandolfi et Frederic Vanderwilt n'ont pas escroqué le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo ! Les deux amis viennent d'être acquittés, nous confirme leur avocat, Sven Mary. Le pénaliste se réjouit de voir les compères retrouver enfin "un peu de soleil" dans cette affaire, qu'il qualifie de "véritable chasse aux sorcières" des enquêteurs et du procureur brugeois, qui n'a au final "abouti à rien !", s'exclame Sven Mary.

Pour rappel, la star française Jean-Paul Belmondo, elle, ne voulait pas s'acharner sur son ex compagne, Barbara Gandolfi. La justice brugeoise avait par contre décidé de poursuivre malgré tout l'ex playmate et son partenaire d'affaires, Frederic Vanderwilt, un millionnaire carolo parti s'installer à Ostende il y a quelques années. La justice brugeoise estimait que la belle Barbara, en couple avec l'acteur français entre 2008 et 2012, avait profité de sa faiblesse pour ne jamais lui restituer la somme de 200.000 euros qu'elle lui avait empruntée pour un investissement prévu avec Frederic Vanderwilt.

© REPORTERS



Tant Barbara Gandolfi que Frederic Vanderwilt avaient été condamnés à des peines de prison de 9 et 18 mois ainsi qu'à des amendes de 5.500 euros chacun. Mais ce mardi, la cour d'appel de Gand en a décidé autrement. Elle a suivi la demande d'acquittement plaidée par Sven Mary.

Barbara et Frederic (photo ci-dessous) se disent soulagés après tant d'années et nous confient se concentrer désormais sur la sortie d'un livre dans lequel ils comptent dévoiler les coulisses de cette affaire dans laquelle ils clament leur innocence depuis le départ.