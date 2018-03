La 4e chambre civile du tribunal de première instance de Liège a entamé l’examen du procès intenté au départ par Victor, le fils de Véronique Pirotton, et son père, Konstantinos Tzermias, à l’encontre de Bernard Wesphael. Il estime que Bernard Wesphael est responsable civilement du dommage. "Le fils de Véronique Pirotton et son ex-mari veulent savoir ce qui s’est réellement passé ce jour-là", a expliqué Me Diego Smessaert, un des avocats des parties civiles. "Dans un procès civil, il y a un devoir de loyauté."

Selon les avocats de la partie civile, Bernard Wesphael a adopté un "comportement fautif."

La partie civile a avancé qu’il ne s’agissait pas d’une "question d’argent" puisqu’elle ne réclame, pour l’instant, qu’un euro provisionnel.

Me Pire, à la défense de Bernard Wesphael, ne voit pas les choses de cette manière. "On rejoue le procès d’assises", a déclaré l’avocat. "Bernard Wesphael a été traîné dans la boue et a obtenu des dommages et intérêts d’une certaine presse. Il y a une forme d’acharnement."

Selon l’avocat, cette procédure civile "n’a aucun sens".

L’avocat a estimé que la procédure lancée par les parties civiles est irrecevable et infondée. "Les demandeurs ont la charge de la preuve. Ils doivent prouver que la cour d’assises se serait trompée."

Me Pire a estimé que son client ne s’était jamais retranché derrière le silence. "Il a même payé les experts qui ont prouvé que c’était un décès de cause d’un mélange d’alcool et de médicaments."

L’avocat a rappelé que plusieurs personnes ont déclaré que Bernard Wesphael n’était pas capable de violence. Il a également rappelé que Véronique Pirotton "avait un syndrome dépressif. Elle buvait trop et prenait trop de médicaments. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide."

L’avocat a demandé que le tribunal déclare la nullité de la citation. "La citation a été introduite en son nom personnel et son fils, mineur à l’époque. Victor n’est plus représenté par son père et il ne reprend pas la procédure en son nom."

Me Pire a également avancé que la cour d’assises avait l’autorité de la chose jugée. "On ne peut pas changer la qualification des mêmes faits en cours de route et Bernard Wesphael a été acquitté."

Pour terminer, la défense a rappelé que la partie demanderesse avait la charge de la preuve. "La position des demandeurs est surréaliste", a terminé l’avocat.

Le tribunal rendra sa décision en mai prochain.

"J’en ai marre que l’on dise que j’ai frappé ma femme"

Bernard Wesphael s’est dit "bouleversé d’entendre une telle accusation".

L’ancien député a estimé qu’il était victime d’une forme de harcèlement. "J’ai essayé d’émaner tous les éléments de vérité, j’ai été honnête."

Il a estimé que la partie civile retirait certains éléments de leur contexte. "Ce n’est pas décemment acceptable. J’ai vécu 18 mois avec Véronique, j’ai tout fait pour qu’elle arrête de boire. J’ai même réussi à la faire hospitaliser."

Bernard Wesphael a évoqué les tentatives de suicide de Véronique Pirotton. "Elle a fait neuf tentatives de suicide dont cinq après procès-verbal de la police. Certaines des tentatives ont été faites devant l’ancien époux."

L’homme a expliqué que les enquêteurs n’ont pas entendu tous les témoins. "Le voisin de notre chambre a dit ne rien avoir entendu et on ne l’a même pas consigné dans un procès-verbal."

Il a démenti avoir fait boire son épouse. "J’ai beaucoup d’émotion. J’en ai marre que l’on dise que j’ai frappé ma femme ! Sur mon honneur, sur ce qu’il me reste de combativité, je n’ai jamais touché mon épouse, ni aucune autre femme de ma vie. Si son amant nous avait foutu la paix, Véronique Pirotton serait toujours en vie."