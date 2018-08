Un bon compagnon, un chouette travail dans un hôpital, une nouvelle maison avec trois adorables enfants.

Selon ses proches, Bieke, 30 ans, avait tout pour être heureuse. Et pourtant, elle a tué ses enfants dans la nuit de mardi à mercredi dans sa propre maison. Le plus jeune, Arthur, avait deux mois, Elyse, l’aînée, quatre ans. Fabrice avait deux ans.

Le drame s’est produit à Varsenare, près de Jabbeke, commune de Flandre-Occidentale bien connue de ceux qui empruntent l’autoroute de la mer.

Vers 2 h du matin, Bieke W. a pris sa Peugeot et a roulé à grande vitesse su l’E40, en direction d’Oostkamp avant de percuter un pont, probablement volontairement.

La dame, infirmière à l’AZ Sint Jan à Bruges, a été grièvement blessée mais elle a survécu.

Lorsque les secours sont arrivés, Bieke leur a dit qu’ils devaient aller jeter un coup d’œil dans sa maison. "Car j’ai fait quelque chose aux enfants."

Il était trop tard pour leur venir en aide. La mère semble avoir étouffé ses enfants mais la justice refuse à le confirmer pour l’instant.

Nicolas, 32 ans, le compagnon de Bieke, se trouvait à la maison au moment du drame. Il dormait.

Hier, la police a cherché pendant des heures dans l’habitation après des somnifères et des médicaments. Les enquêteurs pensent que Bieke a secrètement endormi l’homme et les enfants. "C’est un coup de massue", expliquent les proches. Selon eux, ils n’ont rien vu arriver. Aucun signal n’indiquait qu’il y avait un problème dans le couple.

Bieke et Nicolas étaient en couple depuis des années. "À nos yeux, ils avaient tout pour être heureux. Dans leur famille, tout paraissait normal."

Depuis hier matin, la famille cherche des réponses. "Bieke a accouché le 7 juin de son troisième enfant. Peut-être qu’elle a fait une dépression postnatale. Mais jamais elle ne s’est plainte d’avoir des soucis."

Selon son entourage, la jeune femme semblait avoir tout sous contrôle. Elle a organisé encore récemment un camp de gymnastique et elle a donné elle-même des leçons.

À l’école, où seule Elyse était déjà scolarisée, Bieke et Nicolas étaient vus comme un couple modèle. "Chaque jour, ils venaient à deux conduire leur fille puis la reprendre."

"Mardi, Bieke poussait encore le buggy d’Arthur dans la rue avec un grand sourire", disent les voisins. "Ils avaient l’air d’une super famille. Un exemple pour beaucoup d’autres."

"Des gens si gentils. De temps en temps, j’entendais bien pleurer les enfants. Mais je n’ai pas connaissance qu’il y avait de vrais problèmes. Dimanche, j’ai vu Bieke à la salle de sport. Elle était peut-être un peu plus calme que d’habitude."

Dans la famille de Nicolas qui est accompagnateur de train à la SNCB, personne non plus n’a vu le drame arriver. "De temps en temps, je lis un article sur ce genre de drame. On se dit que cela ne peut pas arriver dans sa propre famille. Seulement dans une famille bizarre. Mais nous ne sommes pas une famille bizarre. Il ne faut jamais dire jamais."