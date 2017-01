C’est un dramatique accident qui s’est produit hier matin, à Braine-le-Comte. Il était environ 8h30 lorsque Noé Vanbroeckhoven, 18 ans, a été percuté par une voiture après avoir chuté de son vélo. À l’arrivée des secours, il était déjà trop tard.

Le cycliste circulait sur le chemin de Feluy et se dirigeait vers le centre de Braine-le-Comte lorsqu’il a perdu le contrôle de son vélo et chuté au sol. Une conductrice qui arrivait à sa droite, depuis le chemin des Dames, n’a rien pu faire pour l’éviter. Selon les premières constatations et les témoignages de personnes présentes, elle ne circulait pas à une vitesse excessive.

Le carrefour est bordé d’une butte, relativement haute. Mais selon la police de la Haute Senne, le lieu n’est pas particulièrement accidentogène. "Nous supposons que lorsque la victime a aperçu la voiture, elle a freiné, ce qui l’a fait chuter. L’automobiliste n’a pas pu l’éviter."

Noé n’a malheureusement pas survécu. Les pompiers de Braine-le-Comte ont dégagé son corps, resté sous le véhicule immobilisé. "Un périmètre de sécurité a été établi. Il s’agit d’un dramatique accident mais un expert du parquet a tout de même été dépêché sur place."

Les messages de condoléances à l’attention de la famille et des proches ont rapidement afflué sur la toile. L’établissement dans lequel Noé était scolarisé lui a également rendu hommage. "L’annonce tragique du décès de Noé, élève de 6D, plonge toute la communauté de l’INDBE dans une énorme tristesse", peut-on lire. Des outils d’écoute et de soutien à destination des élèves fortement touchés ont été mis en place.

La conductrice, une jeune femme âgée de 22 ans, particulièrement choquée, a dû être hospitalisée après l’accident.