Ce sont des malfrats déterminés et parfaitement organisés qui ont attaqué le Makro de Lodelinsart, ce vendredi matin. Encagoulés et gantés, les quatre individus ont déboulé devant l’entrée du grand magasin vers 10 h 30. Trois d’entre eux sont sortis en trombe de l’habitacle pour s’engouffrer dans le commerce. Munis d’armes longues et automatiques, probablement de type kalachnikov, les truands ont fondu sur les caisses et ont menacé le personnel présent afin de s’emparer de l’argent.

