D'après un communiqué publié par les autorités, un individu, fort nerveux, est entré dans le commerce. La boulangère, une dame âgée de 81 ans, apparaît pour servir le client. Il sort alors une arme de son pantalon et menace la femme. Il la bouscule et la fait tomber. Alerté par les cris, le mari vient s'inquiéter de la situation. Il tente une approche mais est tenu en respect par l'arme pointée sur lui. Le braqueur tente d'ouvrir la caisse mais n'y parvient pas. Il pose alors son arme et demande l'aide de l'octogénaire. Celui-ci s'exécute et à un moment, il tente de prendre l'arme du malfrat. L'auteur repousse la victime et vide la caisse de son contenu. Après quoi, il quitte les lieux.

Un témoin a également aperçu l'auteur au moment où il était à visage découvert et a pu établir un portrait-robot.





L'auteur est âgé de 30 à 35 ans. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a les yeux et les cheveux foncés. Il porte une barbe naissante. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon foncé, d'un bonnet foncé, d'une veste noire avec des lignes blanches situées au col, aux poignets et à la taille. Il portait une pochette foncée portée en bandoulière.