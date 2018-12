Deux laboratoires de drogue ont été découverts début décembre dans une fraiseraie de Beveren (Flandre orientale).

Ces labos pouvaient fournir plusieurs centaines de litres par jour de produits nécessaires à la fabrication d'amphétamines, indique lundi la section de Termonde du parquet de Flandre orientale.

Le matériel ainsi que des fruits et légumes ont été saisis et emmenés pour destruction.

Une perquisition a été effectuée le 6 décembre dernier par la police fédérale judiciaire de Flandre orientale dans cette fraiseraie. "Deux labos de drogue ont été découverts ainsi qu'un entrepôt qui contenait des futs de déchets provenant de la production de drogue. Ces labos produisaient de la matière première pour fabriquer des amphétamines", explique le parquet.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est descendue sur place et a saisi des fruits et légumes qui s'y trouvaient pour destruction. Le propriétaire de la fraiseraie, un homme de 52 ans, a été arrêté et maintenu en détention.