L’opération policière a eu lieu ce lundi à l’aube ; une dizaine de suspects étaient recherchés dans le cadre de cette instruction judiciaire...

La police de Bruxelles Nord a mené ce lundi à l’aube plusieurs perquisitions à Schaerbeek et Saint-Josse avec l’appui des Unités Spéciales de la police fédérale en vue de démanteler une importante organisation de trafiquants de drogue.

Une dizaine de cibles étaient recherchées dans le cadre de cette instruction judiciaire dont notamment trois frères considérés comme des dangereux barons de la drogue qui écoulent aussi bien du cannabis que de la cocaïne.

Deux de ces trois frères / cibles principales – Okam D. et Levent D. – figurent bel et bien parmi les suspects interpellés, mais le troisième – Haci D. – manque apparemment toujours à l’appel et est donc activement recherché.

De sources policières, on explique qu'ils dealaient depuis une quinzaine d’années en toute impunité et qu'ils n'ont pas manqué de terroriser tout un quartier pour bénéficier de la loi du silence pendant tout ce temps !

Les enquêteurs ont notamment saisi sur place une importante somme d'argent en liquide ainsi qu'une certaine quantité de drogues et aussi des armes à feu.

Deux cafés où les suspects avaient leurs habitudes – dont Le Petit Prince, chaussée d'Haecht – ont également été placés sous scellés à l'issue de leur perquisition.

Contacté par nos soins, le parquet de Bruxelles n'a pas été en mesure de communiquer sur cette opération d'envergure.