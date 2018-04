Dès le 1 er mai, les travaux de rénovation du très fréquenté tunnel Léopold II commenceront de 22 h à 6 h en Région bruxellois. Mais depuis plusieurs mois, les voix s’élèvent pour réclamer des mesures d’accompagnement dans le cadre de ce chantier imminent.

Et mieux vaut tard que jamais, le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi le package de mesures d’accompagnement. Ainsi, pour le trafic entrant vers la capitale, des déviations spécifiques seront prévues. La circulation à destination du nord de Bruxelles sera déviée via la A12 et la circulation à destination du sud de Bruxelles via le boulevard Industriel. Pour le trafic sortant, la chaussée de Ninove sera également communiquée comme alternative. Pour inciter autant que possible les gens à venir à Bruxelles d’une autre manière, les trois opérateurs de transports publics (De Lijn, la SNCB et la Stib) ont accru leur offre pendant l’été, tant en matière de capacité que de fréquence.

À cet effet, un protocole d’accord a également été conclu avec la Région flamande prévoyant également une collaboration opérationnelle entre les centres de trafic. "Enfin, afin d’assurer la fluidité du trafic sur l’avenue Charles Quint et le boulevard Léopold II et de garder la maîtrise de l’impact du trafic entrant sur les quartiers résidentiels, l’accès jusqu’à l’avenue Charles Quint sera limité à une bande pour le trafic normal. Il y aura également une bande de bus qui sera accessible aux motos et aux services d’urgence et une piste cyclable bidirectionnelle séparée", a commenté le ministre des Travaux publics Pascal Smet (SPA).

Comme déjà annoncé, la circulation autour du parc Élisabeth et de la basilique de Koekelberg sera à sens unique pendant les deux mois. Lorsque le tunnel rouvrira en septembre, la situation sera réaménagée comme à l’heure actuelle.