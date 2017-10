C’est le procès d’une famille en lambeaux qui s’est tenu hier, à Bruxelles. D’un côté, une grand-mère et ses deux petits-fils. De l’autre, un père et une mère, jugés pour avoir tenté d’assassiner cette nonagénaire en fauteuil roulant. Annick V. d. E., 50 ans et soupçonnée d’être la commanditaire des faits, a déroulé son histoire, entre larmes et rancœur. Malgré de nombreux témoignages accablants, elle a nié avoir voulu faire tuer sa propre mère. Et dit avoir juste voulu "lui faire peur, la faire partir" .

"Si elle n’était pas là, les choses iraient mieux pour moi"

Annick est une fille unique, adoptée par un couple de riches médecins d’Hoeilaart. Leur relation a toujours été compliquée. À 17 ans, elle a quitté le domicile à la suite d’un conflit avec son père. S’ensuivent des décennies de rapprochement et de fâcheries. Souvent, Annick se plaint que ses parents ne lui donnent pas assez d’argent. À la fin de la décennie 1990, Annick se met en couple avec Dominique L., un chauffeur routier avec qui elle a un fils. Déjà, elle a des idées sombres au sujet de sa mère. "Je lui disais que si elle n’était pas là, les choses iraient beaucoup mieux pour moi", a-t-elle lancé, hier, à son procès.

En 2010, son père s’éteint. Reste sa mère, Denise B., peu aimante selon elle. "Son chat recevait plus d’affection que moi. C’est comme si je faisais tout mal. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce que j’ai enduré !", craque-t-elle. Pourtant, cette mère lui fait une donation de 200.000 euros afin qu’elle puisse ouvrir un magasin Carrefour Market. Insuffisant pour cette femme criblée de dettes.

En 2014, Annick s’ouvre à Dominique L. par rapport à sa mère. "Si elle pouvait aller dans un home, je serais moins opprimée. Comme ça je pourrai vendre ma maison, rembourser mes dettes et vivre dans ma maison d’enfance." L’idée d’un faux cambriolage fait son apparition. Elle propose une somme, entre 10.000 et 25.000 euros selon les versions, pour que Dominique L. trouve un candidat à cette sombre besogne.

"Certains sont prêts à payer..."

Dominique se rend donc aux obsèques de la mère d’un ami, Jean-Ferdinand W., 39 ans. "Il me dit que ça fait mal de voir partir sa mère. Je lui réponds que certains sont prêts à payer pour que leur maman parte", souffle-t-il. Que signifie le mot "partir" ? Dominique s’est défendu seul, sans l’aide d’un avocat, car "c’était compliqué d’en trouver un sur Internet". Il a été très flou. En début de procès, il a expliqué que "partir, ça peut vouloir tout dire, partir dans un home, ou partir au paradis". Avant, en fin d’audience, de rappeler qu’il "n’a jamais été question de tuer". Une position en total décalage avec tout ce qu’il a expliqué auparavant.

Le 27 août 2014, jour des faits. Jean-Ferdinand W. se présente au domicile de la victime, entre grâce à ses complices. Il entre dans la chambre de Denise B., met sa main sur la bouche de la vieille dame en fauteuil. Que s’est-il passé ? Difficile à dire. Selon l’avocat de Denise B., Me Samuel Rosenblatt, la dame a eu le réflexe d’appuyer sur son bouton de télésecours. Un opérateur a répondu, ce qui a fait fuir le "tueur".

Après les faits, Jean-Ferdinand W. a été interpellé par la police et a tout balancé. À trois reprises, dont une face au juge d’instruction, il a assuré que l’objectif était de tuer Denise, mais qu’il n’en a pas eu le courage. Même la compagne de Dominique L. a dit aux enquêteurs savoir que le but était la mort de la vieille dame. Pour l’argent. En récompense, Dominique devait toucher une partie de l’héritage. "Cette femme ne pense qu’à une chose : l’argent. Depuis le décès du grand-père, elle n’a qu’une chose en tête : voir mourir sa mère. Elle en parle même à ses fils", souffle Me Rosenblatt.

La famille a coupé les ponts

La substitut du procureur du Roi, Caroline Hachez, a requis 12 ans de prison contre Annick V. d. E. et ses complices Dominique L. et Jean-Ferdinand W., pointant leur "tendance à minimiser, l’absence de regrets et de remords". Dominique L., complètement perdu, n’a pas réussi à se défendre : "C’est dur, je ne suis pas avocat". L’autre complice ne s’est pas présenté devant le tribunal.