Il n’aura finalement passé qu’un mois et demi derrière les barreaux. Le policier présumé pyromane de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles&Forest) a obtenu sa libération sous surveillance électronique vendredi dernier. L’intéressé prénommé Laurent et âgé de trente ans aimait - pour rappel - jouer avec le feu, notamment pour escroquer les assurances !

Sachant qu’il n’avait pas encore été officiellement suspendu de ses fonctions - dans l’attente de son jugement - et constatant que son nom figurait à nouveau sur le tableau de service de cette semaine, ses collègues ont bien pensé - aussi surréaliste que cela puisse paraître - que Laurent allait revenir travailler comme si de rien n’était mais… sous bracelet électronique, ce qui aurait donné lieu à une grande première.

Mais renseignements pris auprès de l’actuel président du collège de police de la zone Bruxelles Midi, Marc-Jean Ghyssels, le bourgmestre de Forest, s’est quant à lui voulu rassurant : "Je peux en effet vous confirmer que le policier concerné ne reviendra pas travailler cette nuit vu qu’il est sous bracelet électronique et donc officiellement toujours considéré comme en détention préventive. Il ne faut donc même pas le suspendre pour l’instant."

Et Marc-Jean Ghyssels de justifier cette absence de suspension du policier présumé pyromane comme suit : "On ne peut malheureusement pas procéder à la suspension de ce policier tant que le parquet de Hal-Vilvorde ne nous a pas informés officiellement à son sujet."

Selon nos infos , Laurent continue en conséquence à percevoir une partie de son traitement. Actuellement, il toucherait toujours la moitié de son salaire, soit aux alentours de 1.000 euros par mois. On ignore ce qui a motivé sa libération sous bracelet électronique, le parquet de Hal-Vilvorde n’ayant pas pu répondre à cette question. On sait par contre que ce policier présumé pyromane clame son innocence et crie au complot.