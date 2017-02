En racontant sa mésaventure depuis son lit d’hôpital, Rkia El Boukhari peine à retenir ses larmes. En cause, le choc de l’incident survenu une semaine plus tôt mais aussi et surtout la crainte de laisser derrière elle une vie quotidienne riche en activités.

Le 28 janvier dernier, la septuagénaire prévoyait de se rendre chez sa sœur accompagnée de sa fille aînée. Devant le domicile de cette dernière, située au n°150 de la chaussée d’Anvers, son pied est retenu par un pavé surélevé. C’est le vol plané avec un atterrissage sur la hanche gauche. Résultat : une fracture du col du fémur. Alors que les secours cherchent le meilleur moyen de la déplacer, Rkia EL Boukhari hurle de douleur.

(...)