C’est un incident d’une rare violence qui a secoué ce mardi l’Institut Saint-Joseph, situé rue Félix Hap, à Etterbeek. À tel point que la police est descendue sur place et a dû interpeller toute une classe pour parvenir à identifier le(s) coupable(s) qui avai (en) t agressé en plein cours de mécanique théorique leur professeur de 58 ans, Monsieur Alexis.

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi. La victime venait de se baisser pour ramasser un objet métallique - apparemment une pièce mécanique - que l’un des élèves avait volontairement jeté à terre pour perturber son cours. Lorsqu’un autre de ses élèves lui a lancé de toutes ses forces un cylindre métallique (plein) d’un poids d’un demi-kilo assimilable à une barre à mine sur la tête. Et, cela, alors qu’il avait donc le dos tourné.

Monsieur Alexis est - littéralement - tombé KO suite à ce qui s’apparente à un véritable lynchage et il n’a repris connaissance que quelques minutes plus tard ! Le professeur présentait une solide plaie (ouverte) au niveau du crâne juste au-dessus de la nuque et a été emmené à l’hôpital pour se faire recoudre.

Pendant ce temps-là, il a fallu déployer et employer les grands moyens pour briser la loi du silence qui prévalait parmi les élèves. Après avoir privé de liberté et interrogé l’ensemble des 22 élèves de la classe - âgés de 15 à 16 ans - séparément dans l’enceinte de l’établissement, les enquêteurs ont finalement décidé d’en ramener 5 jusqu’au commissariat.

Ce groupe de jeunes suspects leur avait au préalable été désigné par de multiples autres camarades comme étant responsable de graves perturbations dans la classe. Tous ont fait l’objet d’une audition approfondie et cela a permis de déterminer lequel d’entre eux avait manqué de tuer son professeur.

Inconnu jusqu’ici de la justice, le petit Tenoodois de 15 ans dont il est question a été mis à disposition de la section jeunesse du parquet de Bruxelles, qui a demandé au juge de procéder à son placement en centre fermé pour jeunes. L’affaire a été qualifiée sur le plan pénal de "coups et blessures volontaires prémédités".

La préméditation a été retenue comme circonstance aggravante dans cette affaire parce que, si il n’avait pas l’intention de tuer, l’élève avait bien l’intention de blesser son professeur.

Le directeur de l’Institut Saint-Joseph, Etienne Delaissé, précise pour sa part les circonstances de l’agression comme suit : "Un objet métallique a d’abord été jeté sur le tableau. Le professeur s’est baissé pour le ramasser et un second objet métallique a été envoyé avec force contre le mur et l’a touché après avoir ricoché sur le mur à l’arrière de la tête […] Ce sont des pièces mécaniques, des chutes de cylindre métallique qui proviennent en fait de l’atelier mécanique et ne devaient pas se trouver là. Des élèves les ont manifestement prises pour les ramener en classe […] J’ai vu les élèves à la première heure pour leur faire prendre conscience de la gravité des faits."

Quant à savoir le(s) motif(s) avancé(s) par les protagonistes de l’affaire pour justifier une telle sauvagerie ? "Je ne sais pas vous répondre. Les élèves ne nous l’ont pas dit […] Je dirais que les relations avec la classe sont parfois difficiles mais, bon, ce ne sont pas des élèves très faciles non plus", répond Etienne Delaissé.

Une autre source proche de l’enquête ajoute à cet égard : "Le professeur est à leurs yeux trop sévère. Je pense qu’ils ont voulu braver son autorité en lui donnant à leur manière entre guillemets une bonne leçon."

Selon nos infos, le petit Tenoodois de 15 ans a eu la chance d’être libéré sous conditions à l’issue de son audition chez le juge. Son école annonce néanmoins avoir l’intention de procéder à son exclusion. Sa victime est quant à elle fortement choquée, traumatisée, comme d’autres élèves et professeurs. Elle est actuellement en incapacité de travail, probablement pour un bout de temps.

"Certains élèves et collègues du professeur agressé ont aussi été traumatisés. On leur a proposé à tous de recourir au PMS pour qu’ils puissent bénéficier d’une assistance psychologique. Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, est également passé à l’école et nous a proposé l’aide du service d’assistance aux victimes, j’en ai pris bonne note et je l’en remercie, je trouve cela assez sympathique de sa part d’avoir eu cette démarche " , conclut le directeur de l’Institut Saint-Joseph.