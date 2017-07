Un homme âgé de 38 ans a été agressé par plusieurs personnes durant la nuit de lundi à mardi sur le boulevard du Midi, à Bruxelles. Blessé à la tête, il a été emmené à l'hôpital dans un état grave.

Ses jours ne sont plus en danger. Les auteurs présumés n'ont pas encore été arrêtés et l'enquête est en cours, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information de RTL.

Le parquet de Bruxelles a requis la descente sur les lieux d'un médecin légiste et du laboratoire scientifique de la police fédérale. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la circulation des lignes de tram 51 et 82 a été interrompue, puis rétablie, le temps de procéder aux devoirs d'enquête.