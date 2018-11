Née d’une initiative privée d’une victime de cambriolage, la nouvelle Plateforme Prévention Cambriolages est officiellement lancée ce mardi chez nous. À l’instar de ce qui se fait une fois par an avec la campagne fédérale Un jour sans , le but est ici de lancer une enquête nationale tous les six mois sur l’attitude du Belge face à la protection de son habitation, ainsi qu’un site internet, accessible dès ce mardi, sur lequel chacun pourra tester la sécurité de sa maison.

Réalisée avec la collaboration du SPF Intérieur, la première enquête menée par la Plateforme concerne principalement les conséquences émotionnelles d’un cambriolage à domicile.

Menée avec iVox, en septembre dernier, auprès de 1.000 Belges toutes catégories confondues et 207 victimes de vols dans habitation ces cinq dernières années, l’enquête démontre que 30 % des personnes victimes d’un cambriolage en gardent des séquelles psychologiques à long terme.

(...)