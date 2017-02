La récente campagne Bob s’est déroulée du 25 novembre au 31 janvier. Au cours de cette période de 68 jours, 450.903 conducteurs ont été contrôlés par la police. 10.205 se sont révélés positifs. Soit un pourcentage de 2,26 %. Ce qui fait de cette campagne la plus efficace qui ait jamais eu lieu si on prend comme critères le nombre de conducteurs ivres.

Cela signifie-t-il que le Belge a pleinement intégré la philosophie Bob ? Pas nécessairement. "Si on contrôle le vendredi après-midi sur l’autoroute de la mer, on n’aura peut-être qu’un seul conducteur positif sur 500", explique Nicholas Paelinck, porte-parole de la zone de police Westkust. "Si on se poste un jour de semaine le long d’une route importante, ce que font la majorité des corps de police, les résultats seront similaires. Mais dans notre zone, nous contrôlons surtout dans les environs des dancings et je vous garantis que les résultats dépassent de loin les 2,26 %."

Les chiffres le confirment : en semaine, 236.014 tests ont été effectués, soit 52,3 % du total. C’est encore plus que voici un an où il y en avait eu 51,2 %. En revanche, durant les nuits en semaine, il y a eu à peine 15.640 contrôles, soit 3,4 % du total contre 4,5 % l’an dernier.

Or, la semaine en journée, le pourcentage de conducteurs ivres est de 1,1 % contre 5,16 % qui dépassent 0,5 pour mille la nuit durant le week-end.

La police évoque une question de moyens : pas assez de personnel pour effectuer des actions Bob pendant la nuit.