Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) chargé désormais de coordonner les politiques de prévention et de sécurité dans la capitale, avec pour objectif d’assurer la tranquillité et la sécurité dans la Région bruxelloise, vient de lancer sa nouvelle collection Cahiers de l’OBPS.

Le premier de ces cahiers est consacré à la consommation de drogues et d’alcool à Bruxelles. Nous en avons pu obtenir les premiers résultats, que nous dévoile le directeur général de BPS, Jamil Araoud.

"L’objectif de ce cahier est de contribuer à la construction de l’image de ces assuétudes via des analyses et formuler des recommandations permettant d’adapter les programmes et dispositifs en cours ou d’en développer de nouveaux", nous précise la porte-parole de BPS.

