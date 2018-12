Le procès de la catastrophe ferroviaire de Buizingen s’ouvrira le 8 janvier prochain.

L’audience introductive aura lieu au palais de justice de Bruxelles dans la salle des audiences solennelles de la cour d’appel.

Une réunion en vue de régler les problèmes purement organisationnels est déjà prévue la semaine prochaine.

La justice aura donc fait au mieux alors qu’il y a deux mois, quand le tribunal d’arrondissement de Bruxelles avait approuvé le changement de langue (du néerlandais en français) demandé par la défense du conducteur (francophone) de train suspecté d’avoir brûlé le feu rouge, les victimes déjà excédées par les lenteurs avaient craint de nouveaux retards de procédure.

La catastrophe lors de laquelle 19 personnes ont perdu la vie et quelque 310 furent blessées remonte en effet au 15 février 2010.

On en était resté au 19 octobre 2018. Ce jour-là, le parquet de Hal Vilvorde confirmait que le procès prévu en néerlandais se tiendrait finalement en français.

Le parquet, qui s’était opposé au changement de langue, avait toutefois encore la possibilité de se pourvoir en cassation.

Le ministère public y a donc finalement renoncé.

Et tout est allé très vite puisque, selon nos informations, le président Luc Hennart, en tant que chef de corps du tribunal de police francophone de Bruxelles, a fixé au mardi 8 janvier, à 8 h 45, l’audience d’introduction du procès attendu depuis tant d’années, a organisé celle-ci dans la plus belle salle de la cour d’appel - la salle solennelle - et invité déjà les avocats à une réunion "technique" ce lundi à 14 heures !