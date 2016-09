Caterpillar à Gosselies: 50 ans après, les vrais dessous de l’histoire

Faits divers

Pourquoi Caterpillar s’est-il installé à Gosselies ? Par un concours incroyable de circonstances et grâce à un homme qui, en 1964, a empêché le géant américain de s’implanter à Gand où tout était prêt pour l’accueillir.

Ils sont peu nombreux à connaître la vérité : la voici, racontée par cet homme, l’ancien député Charles Petitjean qui a aujourd’hui 82 ans.

S’il n’était pas entré dans cette brasserie de Nivelles pour y attendre sa mère qui était en retard, s’il ne s’était pas assis à une table voisine d’une autre où un client attendait lui aussi, s’il n’avait pas connu quelques mots d’anglais et si les deux ne s’étaient pas parlé, Caterpillar ne se serait pas implanté à Gosselies.

Cette brasserie, l’Union, existe toujours sur la Grand-place de Nivelles. "Ce monsieur assis à la table voisine m’a demandé si je parlais l’anglais. J’ai répondu que oui. ‘Ah, formidable’. Et il m’a dit qu’il attendait un ami qui assistait à une réunion avec M. Havaux, un imprimeur de Nivelles. Nous avions le temps. Je lui ai demandé ce qu’il faisait en Belgique. Il était là pour concrétiser l’installation d’une entreprise de construction de machines de génie civil. ‘Ah bon, et vous avez trouvé un site ?’ Il a répondu que oui, à Gand, où ils négociaient la finalisation du projet. J’ai eu le réflexe de lui demander si c’était un bon choix en lui faisant observer que Gand n’était pas connu pour présenter des ouvriers formés pour une telle fabrication alors qu’il existait des possibilités de recrutement immédiat dans la région de Charleroi avec les fermetures de charbonnages, des verreries et de plusieurs unités sidérurgiques. On le lui avait caché. Je lui ai dit que je pouvais l’aider à mieux se renseigner."

Entre-temps , l’imprimeur Havaux arrivait. "La conversation s’est poursuivie. Comme il restait quinze jours en Belgique, je l’ai invité à déjeuner le lendemain au restaurant Le Pilori à Ecaussinnes (l’établissement existe toujours). Rentré chez moi, j’ai contacté le jeune député Richard Carlier pour qu’il se joigne à nous avec M. Havaux et un commercial, M. de Wergifosse. L’Américain s’appelait M. Thomson, et sa société Caterpillar."

Charles Petitjean se souvient d’une discussion animée au Pilori. Rien n’allait assez vite. "Thomson voulait savoir s’il y avait des possibilités de formation rapide d’ouvriers et un site disponible à Charleroi. Carlier a présenté l’Américain à M. Evrard qui dirigeait l’Université du Travail de Charleroi, et au bourgmestre de Gosselies, M. Hubinon, que le projet emballait. Et tout a pris forme autour d’un verre chez Bob Slagmeulders au Golden Saloon : c’était fait, ce serait Gosselies, et pas Gand !"

Petitjean faisait le taxi. "Christiane, ma secrétaire, parlait excellemment l’anglais. Je réglais les obstacles, j’orientais le décideur de Caterpillar vers des entreprises de la région, j’intervenais dans les premiers recrutements en favorisant des connaissances. Les engagements se firent par la suite au travers des syndicats."

Caterpillar avait engagé une jeune prof d’anglais - une certaine Cathy, qui épousa un Américain - chargée d’apprendre les bases aux travailleurs wallons.

Ces liens n’ont pas empêché le député de s’opposer plus tard à Caterpillar lorsque l’entreprise rejetait ses eaux usées dans le Tintia. "Le bétonnage trop élevé du site privait le réapprovisionnement de la nappe phréatique dans les stations de pompage de Thiméon-Viesville."

Tout avait commencé fin 1964, dans cette brasserie à Nivelles où deux hommes assis à deux tables voisines se sont parlé pour meubler leur attente.

Hier, Charles Petitjean confie que "je n’ai pas reçu un franc. Ça m’a par contre coûté de l’argent".

Il avait 30 ans et était le président national des jeunesses libérales.

Il n’a jamais oublié que le vice-président de son parti qui avait pour nom PLP-PVV, le Gantois Willy De Clercq, lui a vivement reproché d’avoir torpillé le projet initial d’implanter Caterpillar à Gand le long de l’Escaut. "Willy De Clercq ne me l’a jamais pardonné."

Charles Petitjean sourit : les Flamands ont eu leur compensation. "J’ai découvert que ce Thomson adorait la cuisine belge. En entrée, il se commandait toujours des asperges… à la flamande."