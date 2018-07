La police londonienne lance depuis lundi un avis de disparition inquiétante au nom de Luc Blieck.

Ce Belge de 57 ans, que la Metropolitan Police décrit comme "vulnérable", bipolaire et ayant besoin de soins médicaux urgents, a quitté vendredi vers 15 h 30 le groupe de touristes qu’il accompagnait. Il se trouvait alors près de Big Ben. Luc n’a plus été revu en dépit des recherches dans le quartier de Westminster. Il porte une casquette jaune, un polo navy à bandes blanches, un short bleu clair, des lunettes solaires et un sac à dos. Il est porteur d’une Oyster Card (carte de transport public) mais n’a aucune attache à Londres, qu’il ne connaît pas. Luc ne parle pas l’anglais.