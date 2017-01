Dans l’interview parue samedi dans la DH, M. Grégory Maquet, actuel PDG du premier réseau belge d’agences immobilières Century 21, annonçait qu’il plaiderait son innocence au procès qui devait s’ouvrir lundi à Ibiza dans une affaire d’extorsion envers son ancien associé où son nom est lié à celui de l’ancien truand et complice de Patrick Haemers, Basri Bajrami.

Ce n’est pas exactement ainsi que les choses se sont déroulées lundi et mardi devant la 2ème cour pénale d’Ibiza.

Lors du procès en effet, et alors que le ministère public espagnol comptait requérir la peine de 3 ans d’emprisonnement contre Bajrami et chacun des trois Belges, ces derniers, pour échapper à la si lourde peine, ont proposé de négocier un acuerdo de conformidad avec la partie civile. Propre au droit pénal espagnol, la procédure négociée sous le contrôle du ministère public implique que les prévenus reconnaissent leur culpabilité. Dans ce cas donc, plus question de se dire innocents.

