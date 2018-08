Des incidents à caractère raciste se seraient déroulés samedi soir alors que le rappeur américain Kendrick Lamar se produisait sur la scène principale du festival Pukkelpop, à Hasselt.

Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, a reçu un signalement, a confirmé lundi l'organisme à Belga. Sur les réseaux sociaux, dont Instagram, deux femmes de couleur noire ("callmevirgo" et "alienpizzasarah") ont raconté avoir été poussées et frappées à coups de pied. Une boisson aurait également été jetée dans leur direction et on leur aurait tiré les cheveux.

Les deux comptes ont aussi publié une vidéo montrant un groupe de jeunes flamands entonner des chants racistes. "Handjes kappen, de Congo is van ons" ("Couper les mains, le Congo est à nous"), peut-on notamment y entendre. Les images sont encore accessibles sur Twitter.

L'une des victimes a indiqué qu'elle dénoncerait les faits tout en se demandant si la police prendrait sa plainte au sérieux. Unia a confirmé à Belga avoir reçu un signalement.