Dans certains quartiers de Charleroi, les dealers ne se cachent plus vraiment pour vendre leur marchandise toxique. Ils accostent les passants ou vendent carrément à la criée, au su et au vu de tous.

L’inspecteur principal David Quinaux, qui est également le porte-parole de la police locale carolo, en a été le témoin direct, vendredi soir, alors qu’il se baladait dans le centre-ville. "Je marchais le long du boulevard Janson lorsque deux individus se sont approchés de moi et m’ont immédiatement proposé une dose de cocaïne pour dix euros", explique le policier. "J’ai évidemment refusé et je me suis écarté, sans les perdre de vue, pour appeler mes collègues en renfort."

Plusieurs patrouilles du Groupe de Sécurisation et d’Action (GSA) est intervenu dans les plus brefs délais et, dès l’apparition des combis, les deux dealers ont pris la poudre d’escampette. "Ils ont pris la fuite dans ma direction puisqu’ils ne connaissaient toujours pas ma fonction", poursuit David Quinaux. "En tant qu’officier de police judiciaire, j’ai pu procéder à l’interpellation et maîtriser l’un d’entre eux. Il était encore en possession de six boulettes de cocaïne et d’une belle petite somme d’argent en petites coupures. Mes collègues ont quant à eux alpagué son complice qui, lui aussi, détenait de l’argent. Il a par contre réussi à se débarrasser des produits stupéfiants."

Les deux individus, en séjour illégal, ont été ramenés au poste pour être présentés au parquet de Charleroi samedi matin en vue d’un placement sous mandat d’arrêt.