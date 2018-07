Faits divers Les inspecteurs affirment que le bully a été lâché sur eux, ce que conteste Augusta

Augusta Chif, 83 ans, pleure toutes les larmes de son corps depuis vendredi. Kelly, sa chienne de 7 mois, a été abattue de six balles par la police locale de Charleroi juste devant chez elle, dans une cour de la rue Cayauderie. "Mon petit-fils Brandon avait fêté son anniversaire dans un café du centre-ville avec son frère et ses cousins. Et quand la police est arrivée, ils mangeaient tranquillement dans le salon. Ce n’est sûrement pas pour du tapage nocturne qu’elle est intervenue. Pourtant, ils ont exigé qu’on leur ouvre la porte en menaçant de la défoncer" , peste l’octogénaire.

(...)