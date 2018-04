L’histoire cauchemardesque de Charles Segers, relatée hier dans la DH, devrait prendre fin ce dimanche. L’Anderlechtois de 81 ans était toujours bloqué hier dans un centre hospitalier de Miami après la pose de deux drains à la vésicule biliaire. Il sera finalement rapatrié demain. "Je confirme que ce dossier complexe est suivi de près par nos médecins et des contacts réguliers ont lieu avec les filles de notre assuré afin de les rassurer. Des complications et imprévus ont entaché l’organisation du rapatriement initial, mais nous mettons tout en œuvre pour notre assuré. Le rapatriement aura donc lieu ce 21 avril", explique Serge Jacobs, porte-parole de l’assureur Ethias.

Une inquiétude demeure présente pour les deux filles, restées aux côtés de leur père : la durée du trajet. Les trois citoyens belges devront réaliser un voyage d’environ 19 heures pour rentrer à Bruxelles. "Il y aura un transit par Istanbul, nous n’avons pas le choix. Nous sommes très inquiets, mais c’est la seule solution d’après Ethias qui a toute confiance en Medic’Air. C’est cette société qui s’occupe du rapatriement. Je suis terrifiée, car le médecin a précisé qu’il fallait manipuler le moins possible mon père. On ne peut pas prendre de direct. On mettra le double de temps qu’un direct", raconte sa fille, Nadine.

Les trois ressortissants belges vont arriver vers 21 h 45 à l’aéroport de Bruxelles ce dimanche. L’octogénaire sera transporté directement en ambulance vers l’hôpital Joseph Bracops situé dans sa commune d’Andelecht.

L’homme devait passer quinze jours de vacances à Orlando à partir du 31 mars. Il avait, après deux jours, contracté un problème sérieux à la vésicule biliaire et est bloqué aux États-Unis depuis.