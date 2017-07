Alors que Saona, un petit bouledogue français, a été mortellement poignardé à Verviers, Hope, le jeune berger allemand qui se trouvait en sa compagnie, semble également en danger.

Pour rappel, mercredi, lorsqu’elle est rentrée à son domicile, Delphine a découvert Saona morte. Le chien avait été transpercé de trois coups d’un objet pointu et tranchant. Saona était avec Hope, un jeune berger allemand. Si Hope ne présentait aucune blessure apparente, son état n’était pas normal. "Elle avait un comportement étrange", explique Delphine. "Elle ne parvenait pas à tenir sur ses pattes et se rendait en permanence à la barrière de la maison."

Depuis, l’état de l’animal a empiré. "Nous sommes allés chez le vétérinaire, mais nous ne savons pas ce qu’elle a. Elle ne mange pratiquement pas et est amorphe. Elle est tout le temps couchée, nous sommes très inquiets." Toute une série de tests ont été réalisés. "On lui a fait une prise de sang pour savoir si elle a été empoisonnée. Mais on ne trouve aucune trace de poison classique." D’autres examens ont été faits à la clinique vétérinaire. "Elle a subi un examen manuel, mais aussi une échographie et elle ne semble souffrir d’aucune fracture." Plusieurs pistes ont été envisagées par les vétérinaires. "Elle a soit été empoisonnée par un produit inconnu, soit frappée ou a subi un violent contrecoup après l’agression."

Quoi qu’il en soit, ses maîtres sont dévastés par l’état de Hope, qui n’est à leurs yeux pas juste un chien comme pourraient le penser certains. "Elle porte ce nom en lien avec la naissance problématique de mon fils. Plus tard, elle l’a sauvé car nous n’avions pas entendu qu’il faisait une grave crise d’asthme. C’est elle qui nous a alertés qu’il se passait quelque chose de grave."

En cas d’information sur le sujet, contactez la zone de police Vesdre.