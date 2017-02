Une perquisition, menée samedi au domicile d'un dealer de 33 ans résidant à Anderlecht, a conduit à la découverte de cinq kilos de haschisch.

L'homme a été interpellé et mis à la disposition des autorités judiciaires pour vente ou présentation à la vente de stupéfiants, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Une patrouille a procédé samedi dernier au contrôle d'un café dans la rue de l'Instruction à Anderlecht. Sur le gérant ont été trouvés une plaquette de cannabis de 92 grammes et 17 pacsons de marijuana, pour un poids de 55,6 grammes, et 65 euros.

Lors de la perquisition à son domicile, 5 kilogrammes de haschisch, 89,2 grammes de méta-amphétamines et 7 grammes de cocaïne ont été saisis, ainsi que 9 téléphones portables, une balance de précision et 1.085 euros. Des scellés judiciaires ont été apposés sur le café.