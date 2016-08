Cocaïne: les passeurs sont de retour à l’aéroport de Zaventem

Faits divers

Pas plus tard que ce week-end, un passeur de drogue a atterri à l’aéroport de Zaventem avec plus de 60 boulettes de cocaïne dans le ventre.

Pour la petite histoire, la police aéroportuaire qui trouvait pour le moins suspect le comportement de l’homme resté plus de 24 heures dans les couloirs de l’aéroport a demandé qu’il soit interné. On a cru avoir affaire à un déséquilibré sauf qu’en réalité, le comportement de cet homme n’était dû qu’à la quantité impressionnante de drogue qu’il dissimulait dans son corps.

Le fait qu’il soit toujours en vie relève d’ailleurs de l’exploit, pour ne pas dire du miracle.

L’histoire de ce passeur , de cette mule comme on dit dans le jargon, n’est hélas pas unique. Les trafiquants de drogue sont de retour à l’aéroport de Zaventem. "Peut-être pas tous mais on constate un certain retour", confirme le commissaire Verschueren, de la PJF d’Asse.

Après l’attentat du 22 mars dernier, la majorité des trafiquants - dont les passeurs de cocaïne - avaient déserté notre aéroport national. Conscients que les contrôles y seraient bien plus stricts, ces personnes transitaient par d’autres capitales d’Europe.

Mais depuis le mois de juin, les trafiquants sont de retour. On en arrête, bien sûr, mais les moyens affectés à la lutte contre le passage de drogue dans l’aéroport sont inévitablement affectés par le contexte terroriste. "La lutte contre le trafic de drogue reste une priorité, c’est certain, comme d’autres d’ailleurs. Mais nos moyens sont limités et nous devons traiter un nombre conséquent, bien plus important que par le passé, de dossiers liés au radicalisme et au terrorisme", précise le commissaire Verschueren.

Précisons enfin que sur base des derniers chiffres dont dispose le commissaire Verchueren, la police judiciaire fédérale a procédé en 2015 à pas moins de 37 interpellations de mules à l’aéroport de Zaventem.

Des passeurs de cocaïne qui, au cours de leur trajet en avion, n’avalent rien, de peur de voir les boulettes de cocaine exploser dans leur ventre. Des personnes qui mettent ainsi leur vie en danger pour quelques centaines d’euros promis une fois leur arrivée à l’aéroport.

Et c’est là que généralement un trafiquant vient les chercher. Dans le cas du Nigerian évoqué plus haut, personne n’est visiblement arrivé au rendez-vous. L’homme est désormais sous mandat d’arrêt.