Le conducteur d'un train de passagers a été tué mardi matin au Luxembourg lorsque son convoi a percuté frontalement un train de marchandises après avoir "franchi un signal d'arrêt", ont indiqué les autorités luxembourgeoises.

L'accident a également fait un blessé grave, le conducteur du train de marchandises, et une blessée lègère, l'employée chargée du contrôles des titres de transport dans le train de voyageurs. L'accident est survenu vers 09H00 à Dudelange, entre Zoufftgen, en France, et la gare de triage de Bettembourg, au Grand-Duché. Dans la même zone, un accident de train à Zoufftgen avait fait 6 morts et 16 blessés en octobre 2006. Le conducteur luxembourgeois du train de passagers, qui venait de Luxembourg mais sans voyageurs à bord, selon les premières constatations des autorités, n'a pas survécu au choc avec le convoi de fret, qui venait pour sa part de France.

Dans un communiqué, la Compagnie de chemins de fer du Luxembourg (CFL) a indiqué que "les enregistrements du système de gestion du trafic montrent que le train voyageurs à destination de Thionville, impliqué dans l'accident, a franchi un signal d'arrêt". "Les causes du dépassement restent à être confirmées par l'enquête en cours", a ajouté la CFL.

"Le conducteur du train de marchandises (de nationalité française) a couru vers l'arrière de la locomotive et, grâce à cela, ses jours ne seraient pas en danger", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre luxembourgeois des Transports, François Bausch, visiblement très affecté par le décès de l'employé de la Compagnie de chemins de fer du Luxembourg (CFL). Il est toutefois "grièvement blessé", ont expliqué à la presse des membres de la cellule de crise intergouvernementale.

La salariée des CFL, de nationalité française, chargée du contrôle des titres de transport, qui se trouvait à l'arrière du train lors de l'accident, est légèrement blessée et en état de choc. Elle a également été hospitalisée.

Les autorités luxembourgeoises avaient dépêché sur les lieux de l'accident une centaine de secouristes, dont certains étaient toujours sur place dans l'après-midi. Un "poste médical avancé" avait été établi proximité de l'accident. L'état de deux voitures du train de passagers encastrées et la présence en dehors des voies de wagons du convoi de marchandises ayant déraillé démontraient la violence du choc.

Le trafic des trains sur la ligne Thionville-Luxembourg a été interrompu pendant 48 heures.