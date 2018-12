Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Hussein J., un habitant du Hainaut né en 1974, à quinze mois dont cinq mois de prison ferme pour des préventions de coups et d'entrave méchante à la circulation.

En 2017, alors qu'il circulait sur l'autoroute E19, il ne parvenait pas à dépasser le conducteur d'un 4X4 et s'est énervé. Lorsqu'il a enfin dépassé cet homme, il a vu qu'il lui faisait un doigt d'honneur. Le prévenu a alors bloqué ce conducteur qui l'avait ainsi offensé à l'entrée du Ring 0, le ring de Bruxelles. Après s'être arrêté pour forcer l'autre à stopper, il l'a embouti en marche arrière et l'a frappé. "Je ne l'ai pas frappé: j'ai attrapé sa main et le doigt qu'il m'avait montré et je lui ai dit que dans mon pays, il y avait des morts quand on fait un tel geste", a indiqué le prévenu à l'audience.

Une personne se trouvant dans la voiture de la victime ainsi qu'un témoin neutre qui a dû emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour éviter l'accident avec les véhicules en cause ont filmé la scène avec leur GSM. Cependant, en dépit de ces éléments, le prévenu continuait à nier les coups devant le tribunal, estimant qu'on le faisait passer pour un agresseur alors qu'il avait été offensé et que le comportement de l'autre conducteur était dangereux.

"Monsieur dit que dans son pays, on tue pour un doigt d'honneur. On est en Belgique et ici, cela ne justifie pas une entrave méchante à la circulation. C'est un comportement particulièrement grave qu'il a adopté. Cela aurait pu entraîner un accident mortel ! On n'est pas le roi du monde lorsqu'on circule sur l'autoroute à grande vitesse", avait rétorqué le ministère public à l'audience.