Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu Julie B. coupable d’enlèvement de sa propre fille de cinq ans, hier matin. Mais il n’a pas prononcé de peine, estimant que celle-ci avait déjà été prononcée en novembre 2015, dans un procès pour terrorisme.

Cette femme de 28 ans, belge convertie, avait été condamnée à trois ans avec sursis partiel pour participation à un groupe terroriste, à savoir l’État islamique. Elle s’était radicalisée après la rupture avec le père de sa fille née en 2009. Julie B. avait pris contact avec Yassine Lachiri, djihadiste belge de haut vol présent en Syrie, afin de l’épouser. Elle avait fini par le rejoindre, fin 2014. Mais, insatisfaite de sa situation, elle avait réussi à quitter le pays pour revenir en Belgique, en mars 2015, avec sa fille.

Le ministère public avait requis une peine de quatre ans de prison contre Julie B., pour l’enlèvement d’enfant, fait connexe à la participation à un groupe terroriste. Il n’a pas été entendu par le tribunal, qui a estimé que "la condamnation du 6 novembre 2015 suffit à une juste répression", même si la jeune femme a "placé son enfant dans un enfer qu’elle n’aurait jamais dû connaître", reprenant les mots du substitut du procureur Denis Goeman.

Julie B. devra également verser 7.500 euros de dommages et intérêts au père de sa fille, ainsi que 15.000 euros provisionnels à la petite, qui seront bloqués sur un compte en attendant sa majorité. Me Vincent Lurquin, l’avocat de Julie B., a salué une décision "courageuse. On nous prouve que la justice, ce n’est pas la vengeance. C’est une vraie réponse d’État de droit."