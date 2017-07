C’est une constante, on compte en moyenne, depuis de nombreuses années déjà, une bonne moitié des détenus de nationalité étrangère en Belgique. Face à la surpopulation carcérale, qui elle non plus n’est pas neuve, la Belgique était parvenue en 2013, à faire passer un changement législatif historique, à savoir le renvoi possible des condamnés dans leur pays, sans l’accord de ces détenus. Jusque-là, en effet, si la personne concernée ne voulait pas purger sa peine en dehors des frontières belges, il était quasi impossible de la renvoyer.

Depuis 2013, ce consentement n’est donc plus nécessaire. Un nombre important de conventions bilatérales a également été signé entre la Belgique et d’autres pays, afin d’accélérer ces renvois de condamnés. En deux ans, le ministre de la Justice Koen Geens a ainsi procédé à des accords avec le Kosovo, la République dominicaine, le Brésil et l’Albanie. Les conventions établies avec le Maroc, le Kosovo et l’Albanie n’entraînent toutefois pas un renvoi automatique des condamnés étrangers vers ces pays puisque ces États doivent préalablement marquer leur consentement à ces transferts. Ce qui explique aussi que le nombre de condamnés étrangers renvoyés ne soit pas si impressionnant.

Selon les infos que nous avons pu obtenir auprès du cabinet du ministre Koen Geens, on compte exactement 321 transfèrements de 2007 à ce jour. Sur dix ans donc.

Pourtant, la liste des pays avec lesquels il est possible d’organiser ces renvois est assez longue. Elle vient d’être enrichie avec un traité passé avec la Chine. Comment expliquer dès lors qu’on ne compte pas plus de renvois de condamnés lorsqu’on sait que la moitié environ des personnes détenues en Belgique est de nationalité étrangère.

L’explication se trouve d’abord dans la population de détenus concernée. On parle des condamnés et non des prévenus. Et comme détaillé ci-dessus dans certains cas, comme avec le Maroc, le Kosovo ou l’Albanie, l’accord du pays d’origine reste indispensable.