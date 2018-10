Des maillots, des chaussettes et des ballons avec un logo « copié » trouvés par l'inspection économique.

Lors de la coupe du monde, les Diables Rouges ont suscité un engouement. Celui pour les objets à leur effigie également. Une ferveur qui a donné de "mauvaises idées" à des individus ayant l'esprit commercial développé... "Dans ce domaine, nous travaillons en collaboration avec le Ministère de l'Economie. Dès qu'un problème est constaté, le service marketing, qui centralise cela, en fait part au Ministère."

Durant l'événement sportif, l'inspection économique a effectué pas moins de quatre contrôles. De nombreuses infractions aux droits de propriété intellectuelle de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) ont été constatées. Pas moins de 23.312 pièces (maillots, ballons et chaussettes) ont été saisies.

Ces objets n'étaient pas commercialisés par l'URBSFA elle-même. Il ne s'agissait, en effet, pas de copies serviles de produits URBSFA existants mais de l'utilisation non autorisée d'un nom de la marque ou d'un logo.

"Il y a un logo pour les Diables, un pour la Fédération, un pour l'équipe féminine nationale et un pour le fan club officiel", explique Pierre Cornez, porte-parole de l'Union Belge de football. "Comme pour toute autre marque déposées, ces logos ne peuvent être utilisés sans l'accord de l'Union belge. Nos appellations Diables Rouges,...sont également protégées", confie Pierre Cornez. "Nous avons des partenariats comme par exemple avec Carrefour et Adidas qui, eux, peuvent sortir des produits. Mais, ils demandent malgré tout l'accord de l'Union Belge. Si elle ne veut pas avoir de souci, il est préférable que toute personne souhaitant commercialiser un produit avec un logo ressemblant fortement au nôtre demande l'autorisation."