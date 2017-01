Un autre automobiliste qui avait toutes ses chances d'échapper au contrôle a eu la mauvaise idée de klaxonner...

Le contrôle BOB mené cette nuit sur les communes de Watermael-Boitsfort et Auderghem n'a pas manqué de porter ses fruits ! 486 conducteurs ont été soumis à un test d'haleine et 29 d'entre eux roulaient sous influence de l'alcool, soit 6% des conducteurs. 9 atteignaient le seuil d'alerte et 20 celui de positif.

4 de ces conducteurs présentaient un taux de plus de 1,5 gramme d'alcool par litre de sang, soit trois fois la limite légale et ceux-ci se sont donc vus retirer leur permis de conduire pour une durée de deux semaines.

Le taux le plus élevé a été mesuré chez un jeune conducteur avec pas moins de 2,5 g / 1000 dans le sang. Suite à son retrait de permis de conduire, il a demandé à son père de venir le chercher. Ce dernier a été soumis à un test d'haleine... positif lui aussi !

"Un autre conducteur qui passait dans la direction opposée du contrôle de la chaussée de la Hulpe a voulu taquiner nos équipes présentes sur le terrain en klaxonnant. Mal lui en a pris. Intercepté par les motards, il a soufflé positif", a précisé Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Marlow.