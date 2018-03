La cour d'appel de Gand a condamné vendredi à 24 ans de prison Isabel D. pour l'assassinat de son mari.

Olaf P. qui avait aidé la quadragénaire à étrangler la victime et à cacher le cadavre, écope de 20 ans de réclusion. J. V. avait été tué en 2014 à Gits. Son cadavre avait été découvert près d'un an après dans le congélateur du domicile conjugal. Son épouse, Isabel D., l'avait tué et avait caché la dépouille.

La victime, d'origine néerlandaise, avait été endormie à l'aide de médicaments et d'héroïne. Les auteurs l'ont ensuite étranglée.