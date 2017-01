Jean-Michel Hanse offre un profil qu’on voit très peu sur le banc des prévenus. Père de famille, issu de la classe moyenne, travailleur dans le secteur du commerce et de la téléphonie, il aurait pu couler des jours paisibles. Mais sa faillite a eu raison de lui. Grand, costaud (103 kilos) et peu bavard, il a comparu hier à l’ouverture de son procès pour meurtre ayant facilité le vol de… 150 euros, deux montres et une chevalière. Un butin misérable.

Durant sa carrière, Jean-Michel Hanse a connu 22 emplois salariés, d’employé chez Quick jusqu’à chef d’équipe chez Mobistar. Il fut même copropriétaire d’un appartement avenue Louise. Loin du Quart-Monde. Mais il n’a pas trouvé de 23e emploi. Il s’est alors mis à son compte en 2012, gérant la communication d’une société de vente de panneaux publicitaires. Mais l’activité périclite. "Vous étiez visiblement meilleur commercial que gestionnaire", ironise le président Pierre Hendrickx.

Malgré son train de vie relativement élevé, Hanse est criblé de dettes.

En mars 2015 , sa société fait faillite. L’homme est coincé. À la barre, il a du mal à trouver les mots. De plus, sa version et celle du parquet divergent. Hanse dit qu’il voulait chercher un nouvel appartement qu’il utiliserait comme siège social de sa nouvelle entreprise. Le ministère public pense qu’il veut déjà trouver un riche propriétaire à dévaliser. Sous un faux nom, à l’aide de son GSM muni d’une carte Sim prépayée, Jean-Michel Hanse appelle Jean-Pierre Schmerber, propriétaire d’un 185 m2 à louer, avenue Emile de Mot, à Ixelles, dans un quartier cossu. Ils prennent rendez-vous le 20 mai au matin pour visiter l’appartement. "Je suis acculé. Le frigo est vide, ma fille va arriver. Je me décide à le voler", lâche Hanse.

La visite se déroule bien jusqu’au moment où Hanse, venu avec un attaché-case truffé de scotch, de Colson et de gants, immobilise sa victime et la ligote. "Tout était préparé", consent-il. Il monte dans l’appartement de M. Schmerber, le fouille, ne trouve que quelques euros et des broutilles. Puis, il redescend.

Que s’est-il passé ? Selon Hanse, un accident. Selon le parquet, un meurtre. Jean-Pierre Schmerber, 71 ans, décède d’une asphyxie positionnelle. Selon l’expert légiste, le septuagénaire est mort car quelqu’un s’est assis sur lui en obstruant sa bouche, peut-être avec le scotch. Les neuf côtes cassées ? Compatible avec le fait que quelqu’un de lourd se soit assis sur lui.

La suite est dramatique, racontée d’une voix blanche par le prévenu. D’abord, il place le corps dans la baignoire "pour nettoyer les traces". Puis, il prend une valise, y place le corps plié en deux. Il prend l’ascenseur, traverse le hall avec la valise, sort, ouvre le coffre de sa voiture garée à 300 m, y entre le corps.

Six jours après les faits, Jean-Michel Hanse est identifié par la téléphonie, reconnu par la concierge. Le permis de conduire de la victime est trouvé à son domicile. Il craque et avoue avoir immergé le corps dans un étang à Seneffe, permettant de le retrouver. Le procès s’achève lundi.