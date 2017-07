Le 17 mai dernier, un batelier repêchait une valise dans le canal Charleroi-Bruxelles à Viesville. Une effroyable odeur de décomposition s’en échappait. Et pour cause, elle renfermait le corps d’un homme assassiné et immergé depuis plusieurs jours.

La PJF de Charleroi a mené cette enquête au pas de charge. Grâce au pacemaker de la victime, celle-ci a pu être identifiée : il s’agissait d’Albert Baise, un Carolo de 74 ans sans descendance. Dans le même temps, les enquêteurs se sont intéressés au modèle de la valise pour constater que seuls deux magasins le vendaient en Belgique, à Anvers… et à Charleroi. Le commerçant carolo a d’ailleurs confirmé avoir vendu un tel article, le 26 avril, ce qui coïncidait avec un pic du stimulateur cardiaque à 225 pulsations. Bref, sans doute le jour du crime.

Par chance, les vidéosurveillances du maroquinier n’avaient pas encore été effacées et la PJF a pu identifier un suspect : Marcel Pillot, un ancien patron de café de 62 ans qui connaissait bien la victime. Interrogé, ce dernier a expliqué qu’Albert Baise lui devait plus de 6.000 euros et que, ce jour-là, il s’était rendu chez lui et l’avait trouvé mort. Pour pouvoir se rembourser, il a donc décidé de se débarrasser du corps en le plaçant dans une valise et en allant le jeter dans le canal. Placé sous mandat d’arrêt pour assassinat, Marcel Pillot n’a cessé de varier sur les détails du dossier. Ainsi, l’achat de la valise s’est fait avant l’arrêt présumé du pacemaker, ce qui fonderait la préméditation. Sur ce point, le suspect affirme qu’il avait acheté ladite valise pour partir en voyage en Espagne, deux semaines plus tard. Sauf qu’après s’être débarrassé du cadavre, il n’en a pas racheté une...

Ce jeudi , la juge d’instruction Martine Michel et la PJF ont procédé à la reconstitution. Marcel Pillot s’est montré collaborant, transbahutant seul la malle lestée de 60 kilos dans les escaliers de l’appartement de la rue Tumelaire à Charleroi pour la jeter dans le coffre d’une voiture puis la jeter dans le canal à Viesville, lestée de quelques briques. En clair, l’homme n’a pas eu besoin d’un coup de main pour déplacer le corps.

Si le rapport d’expertise sur les causes du décès n’est pas encore rentré, un premier examen légiste a fait état de coups au crâne, ce que le suspect nie formellement. Mais encore une fois, Marcel Pillot tergiverse, au grand dam de son avocat, Me Christian Mathieu.