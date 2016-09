Côte belge: un cycliste écrasé par un tram à Bredene

Faits divers

Un cycliste a été percuté par un tram et est décédé lundi matin, indique Inge Debruyne, porte-parole de la société de transport flamande De Lijn.

Des navettes de bus ont été mises en place entre Ostende et Le Coq. L'accident s'est déroulé vers 10h30 entre les arrêts Bredene-Aan Zee et Ostende-Duin en Zee. Un tram en direction d'Ostende est entré en collision avec un cycliste, entrainant la mort de ce dernier. Le chauffeur du tram est en état de choc et est soutenu par ses collègues. Un expert en circulation a été envoyé sur place par le parquet afin de déterminer les causes de l'accident.

"Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de la victime", a déclaré Inge Debruyne. "De Lijn fait tout son possible pour éviter ce type d'accident tant sur le plan des infrastructures que sur le plan de la formation des chauffeurs. Nous renforçons également la sensibilisation des utilisateurs à la côte sur ce type de danger. Nous rappelons qu'il est dangereux d'approcher les lignes de tram, car ils ont la priorité et que nous ne pouvons pas les arrêter en pleine course."

La circulation des trams est momentanément interrompue. Des navettes de bus ont été installées dans les deux sens entre Ostende et l'arrêt De Haan-Zwarte Kiezel.