On est à quelques jours de la rentrée mais cette année, Ali, 13 ans ne prendra pas le chemin de l’école comme ses frères et ses anciens copains de classe.Et pour cause : l’adolescent de 13 ans est placé en IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) depuis le mois d’avril dernier. Le jeune homme avait, en effet, poignardé, en plein cours, Louis, un copain de classe.(...)