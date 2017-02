Vers 11h30 ce matin, un petit avion acrobatique s'est crashé entre Chimay et Couvin, dans les campagnes de Gonrieux, probablement à cause d'une panne moteur.

Plusieurs témoins affirment en tout cas avoir vu et entendu ces difficultés de moteur depuis leur jardin. L'avion était trop loin que pour pouvoir planer jusque l'aérodrome de départ (Cerfontaine), et il s'est crashé dans les campagnes de Gonrieux.

Après quelques recherches menées par les pompiers et un hélicoptère, le lieu du crash a été localisé. "Le pilote a été blessé", explique le bourgmestre Dougniaux. Le pilote, bien connu dans la région pour ses acrobaties, était seul à bord et a pu être desincarcéré par les pompiers vers 13h15. Ses jours ne sont pas en danger, même si on a cru au départ qu'il était dans un état grave parce qu'il était coincé dans l'appareil au niveau des jambes.

Un périmètre de sécurité a été dressé le temps que les secours prennent en charge le pilote, mais aussi le temps que les experts relèvent tous les éléments nécessaires à leur enquête.

Selon nos informations, le pilote voulait décoller ce matin de Cerfontainte, et avait apparemment essayé de se poser d'urgence mais une clôture sur son chemin lors de l'atterrissage a fait basculer l'avant de l'appareil, qui a violemment heurté le sol.