Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné mercredi Daniël K., 50 ans, à une peine de 25 ans de prison pour l'assassinat de sa femme, Inge Jonckers (45 ans), à Dilsen-Stokkem en 2015.

Le 15 novembre 2015, le couple s'est rendu au restaurant. Le lendemain matin, Inge Jonkers s'est plainte de maux de dos et a demandé un massage à son conjoint. Ce dernier s'est exécuté en ramenant de l'huile pour massage ainsi qu'une corde qu'il a jetée autour du cou de sa femme. Il a ensuite serré la corde pour l'étouffer. L'homme a tenté de mettre fin à ses jours, mais n'a pas réussi.

Il a ensuite habillé sa femme, l'a posée sur le matelas et s'est endormi à ses côtés. Lorsqu'il s'est réveillé cinq heures plus tard, il a été pris de panique et s'est rendu au commissariat de Lanklaar.