Le tribunal correctionnel de Bruxelles prononce ce lundi matin son jugement concernant des parents qui avaient laissé leur garçon de 6 ans Daryl pendant 15 heures sur un balcon dans le froid, en décembre dernier.

L'enfant avait failli mourir. Par ailleurs, l'enquête avait démontré que sa sœur jumelle et lui étaient sévèrement sous-alimentés et maltraités. La mère, âgée de 31 ans, et le beau-père, âgé de 21 ans, risquent jusqu'à 12 et 10 ans de prison. Le ministère public a requis une peine de 12 ans de prison pour la mère et une peine de 10 ans de prison pour le beau-père, mercredi passé, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. La sévérité de ce réquisitoire s'explique par la gravité des faits mais aussi par le constat que les prévenus s'en rejettent encore la responsabilité.

Le 26 décembre dernier, le couple avait appelé les secours en prétendant que le petit garçon avait fait une chute. A leur arrivée, les ambulanciers avaient constaté que l'enfant était inconscient et en état d'hypothermie, mais aussi qu'il était sous-alimenté et maltraité. Sa sœur jumelle avait dès lors aussi été examinée. Il apparaissait qu'elle était également sous-alimentée et maltraitée.

Les deux enfants avaient ensuite été hospitalisés et les parents interpellés.

L'enquête a démontré que les enfants étaient sous-alimentés et maltraités depuis des mois. Ils restaient des jours entiers sans manger et étaient plongés sous des douches glacées.

Le jour des faits, le beau-père avait surpris le petit garçon dans la cuisine, s'apprêtant à manger une crêpe. L'enfant avait été traîné, à 5h00 du matin, sur le balcon et avait dû y rester jusqu'à 20h00. Selon le parquet, il aurait pu en mourir.