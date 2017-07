Durant quatre heures de procès, ils ont rejeté la faute l’un sur l’autre. Quatre heures pénibles, achevées par la plaidoirie sidérante de l’avocat de Laure Dos Santos, demandant l’acquittement avant que cette dernière… ne regrette les faits.

L’édifiant procès de la mère et du beau-père du petit Daryl, 6 ans, tenu devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, s’est transformé en une foire, par moments absurde.

Sévices et punitions

Retour sur les faits. En 2016, Laure Dos Santos, 31 ans, maman de jumeaux, dont le petit Daryl, fait la rencontre, sur internet, de Charles de Fotso, 21 ans, un footballeur qui rêve de devenir pro. Ils se rapprochent par leur foi chrétienne. Ils s’installent rapidement dans un appartement, rue de l’Alliance, à Saint-Josse-ten-Noode, en juin 2016. En octobre, Laure se retrouve sans allocations. Et Charles, blessé, ne peut plus jouer. Ils n’ont plus aucun revenu et vivent principalement pour leur participation à un groupe de prière, les adeptes des Disciples de Jesus. Les enfants ne sont pas scolarisés et la famille vit en vase clos. Le frigo est vide, les repas souvent sautés. Et les sévices infligés aux enfants débutent. Douches froides, voire bains froids tout habillés, obligation de manger des oignons crus, supplice de la chaise (forcés de rester assis).

"Comme une prophétesse"

Jusqu’à ce 26 décembre 2016. Vers 4 ou 5 h du matin, Daryl est puni. Sa faute ? Il avait pris une crêpe dans le frigo sans demander la permission. Son beau-père l’envoie sur le balcon, en pyjama et en Crocs, alors qu’il fait 3 ou 4°C au dehors. Puis part se recoucher avec la mère. Ce n’est qu’à 20h que la sœur jumelle de Daryl alerte sa mère et son beau-père. L’enfant ne bouge plus. La police et les secours arrivent sur les lieux. Le petit garçon est en état d’hypothermie. Sa température corporelle est de 27°C. Il a échappé d’un rien à la mort.

La mère (toujours détenue) et le beau-père ont comparu hier, notamment pour tortures sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité. Charles de Fotso a reconnu les faits. Et rejeté la responsabilité sur son ex-compagne. "J’étais obnubilé par elle. Elle ne vivait que par la foi. Elle était comme une prophétesse qui m’embrouillait. Je vivais dans un monde irréel." Le président Yves Régimont n’en revient pas. "Vous croyez vraiment à ce que vous racontez ? Objectivement ?" La réponse : "Jamais je n’aurais pu croire que j’allais faire une chose pareille. Chaque jour, j’y repense et ça me traumatise. Je ne comprends pas. Je les aime, ces enfants !", lâche-t-il, avant de préciser qu’il avait chargé la sœur de Daryl d’aller vérifier que tout allait bien pour lui. "On ne demande pas à un gosse de 6 ans de vérifier l’état physique de son frère coincé sur le balcon depuis dix heures ! C’est à vous de le faire !", tonne le président.

© Dix ans de prison ont été requis à l'encontre du beau-père du petit Daryl, Charles de Fotso (DR)



"Pas responsables ? C’est ridicule"

C’est au tour de la mère. Elle se fait claire : "Tout ce qu’il dit, ce sont des mensonges". Laure Dos Santos affirme que c’est elle, de dix ans son aînée, qui a été placée sous influence. "Au début, tout se passait relativement bien. Puis la situation a dégénéré. Plus personne ne mangeait à sa faim à la maison." Plus tard, elle affirme avoir été "torturée, maltraitée […] Je ne pouvais plus sortir. Je ne suis pas allée à la police car j’avais peur qu’il fasse du mal aux enfants. Je ne suis pas responsable."

La substitute du procureur Aurélie Baurain prend la parole, passablement énervée. "C’est un dossier difficile, tant par la gravité des actes que par les propos tenus devant vous."

Elle était intervenue dans l’appartement, le jour des faits, et se souvient. "Dans le frigo, il y avait une fricandelle et du jambon, c’est tout. Dans l’armoire, un paquet de pâtes entamé et un paquet de sucre dans la salle de bain. Rien d’autre. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Ces adultes dormaient quinze heures par jour. Ils ne se pensent pas responsables ? C’est ridicule." Elle déroule ensuite le fil de l’audition des enfants, terrible pour le beau-père, mais aussi la mère. "Les enfants étaient des objets pour assouvir la volonté de Dieu. Madame se prétend victime ? Cela ne ressort pas du dossier." L’expertise psychiatrique est catastrophique pour la mère, dont la psyché est bâtie sur un mode "hystéro-pervers, un trouble proche de la psychopathie". Réquisitions : douze ans contre Laure Dos Santos, dix ans contre Charles de Fotso.

"Rétablir les liens"

Me Samira Bouyid, avocate de ce dernier, a dépeint son client comme un homme naïf, vierge avant sa rencontre avec Laure Dos Santos, sans aucun antécédent judiciaire. Elle a mis en avant son jeune âge et son expertise psychiatrique décrivant "une personnalité non figée, qui agit par mimétisme". Un homme faible qui voulait plaire à sa femme en traitant durement ses enfants. Elle demande une peine "de cinq ans maximum, avec sursis probatoire".

Arrivent les avocats de Laure Dos Santos. Me Bernard Ayaya croit bon de citer l’Ancien testament et le livre d’Ezechiel pour prouver que sa cliente était soumise à "la manipulation mentale" de son compagnon. "Les enfants n’attendent que la libération de leur mère pour qu’ils vivent à nouveau ensemble, en famille", a-t-il osé plaider, alors que le père des petits vient d’obtenir la garde exclusive. Il a demandé 25.000€ à titre de dommages et intérêts, la défense veut la limiter à un euro symbolique "pour rétablir les liens".

Des propos jugés comme choquants par les autres parties. Le jugement sera prononcé mardi.

© Jamal Hageali a obtenu la garde exclusive de ses deux enfants (Demoulin)



"Daryl ne va pas bien mais il va mieux"

Le dernier rapport médical sur le petit Daryl, laissé quinze heures sur son balcon par sa mère et son beau-père, n’est pas positif. Mais la vie du garçon de 6 ans n’est plus en danger. Selon la substitute Aurélie Baurain, l’enfant souffrirait de "troubles de la mémoire, de difficultés motrices, de perturbations du sommeil, d’une dépression majeure […], dans un contexte post-traumatique". Lors de sa plaidoirie, Me Vincent Lurquin, avocat de la partie civile, a émis l’hypothèse de symptômes du béribéri, une maladie provoquée par la malnutrition, dont les symptômes se caractérisent par une fatigue chronique.

Interrogé par La DH à la sortie de l’audience, Jamal, le père de Daryl, se veut optimiste. "Ça va bien. Enfin, il ne va pas bien mais il va mieux. Mes enfants font encore des cauchemars, ils se lèvent à 4 h du matin pour aller dans mon lit. La petite garde tout pour elle, elle a du mal à s’ouvrir pour raconter son histoire. Pour Daryl, c’est une nouvelle vie qui commence. Ses copains se moquent, ils trouvent qu’il ne court pas assez vite, qu’il est lent. Alors, il se renferme un peu, il joue seul."

Les deux enfants sont restés à l’hôpital, rejoints par leur père qui a tout quitté pour les retrouver. Il vivait jusqu’ici au Congo. Il n’a pu avoir qu’un titre de résident temporaire de trois mois, avant de se trouver en situation illégale. Son statut s’est réglé depuis, pour le plus grand bénéfice de ses enfants.