Faits divers Près de 300 plaintes ont été déposées depuis début 2018, contre 455 sur toute l’année 2017

Les transports publics, comme toute autre zone fortement fréquentée, constituent un terrain de prédilection pour les voleurs à la tire, toujours plus habiles année après année.

Conscient de ce phénomène, le Corporate Security Service de la SNCB organise au moins une fois par an une action nationale de lutte contre les vols à la tire. Il s’agit d’une action principalement préventive visant à sensibiliser les voyageurs à ce phénomène, avec un pôle répressif via Securail et les services de police en cas de flagrant délit de vol(s).

(...)