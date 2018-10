La ville de Sassari, en Sardaigne, a décidé de sévir contre les piétons traversant GSM à la main. Une amende de 22 euros sera infligée en cas d’infraction, comme le rapporte le journal français Les Échos. Une pratique qui a également vu le jour à Honolulu (USA) il y a un an, mais aussi sur l’ensemble du territoire lituanien. L’amende pourra aller jusqu’à 40 euros. L’objectif est de lutter contre ces piétons inattentifs à cause de leur GSM. Une situation visible également en Belgique, et qui n’est pas considérée aujourd’hui comme une infraction. "Cette pratique n’est pas interdite mais elle donne lieu à des situations dangereuses étant donné que le piéton est moins attentif aux autres usagers. Il est parfaitement possible qu’à ce moment-là, le feu soit également vert pour d’autres usagers qui tournent à droite. On croit beaucoup en la prévention pour conscientiser les piétons du danger de ces comportements", indique l’institut Vias.

L’organisme a d’ailleurs mené une étude sur l’utilisation manuelle du téléphone au feu rouge et les comportements des piétons. Des observations ont été réalisées aux feux rouges dans trois villes importantes de Belgique : Bruxelles, Anvers et Liège. Pas moins de 18 % des piétons manipulaient leur GSM avant de traverser à un feu. 7 % étaient encore en train de téléphoner ou avaient leur GSM en main pendant la traversée.

L’étude permet aussi d’observer des différences selon l’âge et le sexe. Ce sont surtout les jeunes entre 15 et 29 ans qui sont touchés en comparaison avec les autres groupes d’âge qui utilisent leur GSM dans la circulation. Le constat vaut pour tous les modes de transport, comme le montre l’étude. Pas moins de 26 % des piétons entre 15 et 29 ans manipulent leur GSM à un feu rouge. "Cela confirme ce que nous savons depuis longtemps. Plus l’usager est âgé, moins il adoptera ce comportement", indique l’institut Vias.

Pour rappel, une étude menée par Dekra dans certains carrefours de plusieurs capitales européennes a montré que 14 % des piétons bruxellois écoutaient de la musique ou étaient occupés au smartphone lors de la traversée de ces carrefours.