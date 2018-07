Les faits se sont produits durant la nuit du dimanche 15 au lundi 16 juillet. Sandra aurait dû être à son domicile mais il en fut autrement. "Je revenais de la mer. Je devais aller chercher ma voiture chez ma sœur ", explique-t-elle. "Finalement, comme ma fille et mon fils se sont endormis, nous avons passé la nuit là-bas."

Très tôt le lendemain, la voisine de Sandra a tenté de la contacter. "J’ai fini par répondre. Elle m’a expliqué qu’ils avaient entendu du bruit durant la nuit et qu’ils avaient vu un homme prendre la fuite par l’arrière. Il était alors environ 2 heures mais ils n’ont pas osé m’appeler à ce moment-là. Ils n’ont pas non plus appelé la police."