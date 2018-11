Les premiers éléments de l'enquête semblent conforter l'hypothèse d'un décès suspect. Deux personnes ont été interpellées et vont être entendues, indique le parquet de Bruxelles, confirmant une information de la RTBF. Les circonstances du décès de la victime ne sont pas encore connues. Le laboratoire de la police scientifique et le médecin légiste sont sur place, et le parquet et le juge d'instruction y sont attendus.