Molenbeek, en plein mois de décembre 2013. Une patrouille de police composée de deux agents, un homme et une femme, circule sur le boulevard Edmond Machtens quand elle voit une voiture mal garée devant un garage. Les agents mettent en route leur avertisseur sonore et un homme sort d’une habitation, visiblement énervé. Il explique être le propriétaire de la voiture, kinésithérapeute à domicile en pleine consultation.

Selon les policiers, cet homme agressif semble saoul. Alors ils lui demandent de souffler dans le ballon ou de demander à ce que quelqu’un déplace le véhicule.

Cet homme, Luc H., ne l’entend pas de cette oreille et lance : "On est à Bruxelles, je veux qu’on me parle en néerlandais !"

Finalement, une dépanneuse est appelée par les policiers. Le contrevenant est alors pris d’une colère noire, s’approche de la policière, colle son visage au sien et la repousse avec violence. Une autre patrouille arrive, un policier - d’origine turque - sort du véhicule et est reçu par des insultes racistes : "Dégage sale macaque !"

C’en est trop pour les policiers qui l’emmènent au poste. Luc H. est finalement inculpé d’injures, injures à caractère raciste, coups et blessures volontaires sans incapacité de travail. De plus, quelques jours plus tôt, il avait été poursuivi pour avoir agressé un chauffeur de la Stib, des faits qu’il nie.

L’homme vient d’être jugé devant une chambre néerlandophone du tribunal correctionnel de Bruxelles et condamné à une peine de six mois de prison avec sursis courant sur trois ans, ainsi qu’une amende de 600 euros. Il devra être suivi pour traiter ses problèmes d’alcool. Il a dû verser 925 euros de dommages et intérêts aux policiers, une somme dont il s’est déjà acquitté, indique l’avocat des trois agents de la zone Bruxelles-Ouest, Me Maxime Lauria.

Luc H. a d’ores et déjà fait appel de l’agression sur le chauffeur de la Stib.