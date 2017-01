De l’électricité dans l’air et à peine de la place pour respirer. La salle qui accueille la 47e chambre correctionnelle de Bruxelles, celle qui traite les affaires de grand banditisme, a affiché complet, hier matin. C’était l’audience dite de fixation du très attendu procès du casse du siècle de Zaventem, qui a vu, le 18 février 2013, un commando de braqueurs investir un avion sur le tarmac de Zaventem et repartir quelques minutes plus tard avec un butin estimé à 37 millions d’euros en pierres précieuses.

Pour défendre les 19 prévenus, sur les bancs, la fine fleur des pénalistes bruxellois. On aurait dit une soirée VIP. Avec les noms les plus connus, les Gallant, Mary, Martins, mais aussi tous ceux peut-être moins réputés mais également compétents, qui font l’ordinaire du tribunal correctionnel.

Devant eux, la présidente Martine Devos, et, très exceptionnellement, le président du tribunal de grande instance en personne, le très médiatique - et grand pourfendeur du ministre de la Justice - Luc Hennart.

Tous juchés sur leurs ergots, ils n’ont pas tardé à sortir les griffes. En premier lieu Me Pierre Monville, avocat d’un des prévenus. Le pénaliste a protesté contre la fixation du procès au mois de mai, accompagné par plusieurs de ses confrères. La présidente Devos insistant pour que l’audience se tienne avant les vacances judiciaires, le ton a monté fort entre l’avocat, Mme Devos et M. Hennart, au point de nécessiter l’intervention du bâtonnier Pierre Sculier. Un lobbying puissant et l’absence forcée de Me Dimitri de Béco, l’avocat d’un des principaux prévenus, le Français Marc Bertoldi, a conclu l’affaire : le procès se tiendra du 11 au 15 septembre.

Du fond, il n’a pas été question hier. En septembre prochain, tous les prévenus comparaîtront libres, à l’exception de Bertoldi, détenu en France pour autre cause. Aujourd’hui, plusieurs prévenus entendent plaider l’acquittement au motif, selon eux, du faible nombre de preuves. Aucun n’a été formellement identifié. Le travail d’enquête, particulièrement long et minutieux, s’est beaucoup attardé sur la téléphonie et le bornage des GSM des truands présumés. Seule une partie du butin a été retrouvée, en Suisse, dans un coffre-fort dont la clé était conservée par un avocat proche de Bertoldi.

Affaire romanesque au dénouement tout à fait incertain, le dossier du Casse de Zaventem devra se faire attendre jusqu’à la rentrée prochaine. Les amateurs de grand banditisme à l’ancienne piaffent d’impatience.