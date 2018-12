La fusillade de Strasbourg intervient alors que la France vit sous une menace terroriste élevée depuis la vague d’attentats djihadistes sans précédent qui a fait 246 tués depuis 2015.

La France a été frappée deux fois cette année au cours d’attaques qui ont fait cinq morts. Le dernier a succombé à une attaque au couteau menée par Khamzat Azimov, assaillant de 20 ans, abattu par la police, dans le quartier touristique de l’Opéra, à Paris le 12 mai 2018.

La précédente attaque s’était produite le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude) : dans son périple meurtrier, Radouane Lakdim, un délinquant radicalisé de 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balles. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne avant d’entrer dans un supermarché à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s’était offert comme otage à la place d’une femme.

On se souviendra aussi de l’attentat qui avait endeuillé le marché de Noël de Berlin le 19 décembre 2016. Une attaque terroriste islamiste au camion-bélier s’était déroulée au marché de Noël de la Breitscheidplatz, à Berlin-Charlottenbourg, faisant douze victimes et plus de cinquante blessés.

La première victime avait été le conducteur initial du véhicule, un Polonais de 37 ans. Il avait été kidnappé et tué par l’agresseur qui s’est emparé de son camion.

L’attentat avait été revendiqué le lendemain par l’organisation État islamique.

Anis Amri, un Tunisien de 24 ans et meurtrier présumé, sera tué près de Milan dans la nuit du 22 au 23 décembre après une cavale incroyable de quatre jours à travers l’Europe.

L’homme s’était notamment rendu en train à Amsterdam, puis de nouveau en train jusqu’à la gare de Bruxelles Nord où il avait été filmé le 21 décembre, deux jours après l’attaque.

Il avait finalement été abattu dans la banlieu de Milan après avoir tiré sur des policiers qui lui avaient demandé ses papiers en raison de son comportement suspect.